Surto de cólera na Síria já fez 1.609 doentes e 49 mortes

As autoridades sírias aumentaram para mais de 1.600 os casos de cólera detetados desde a declaração de um surto em setembro, com o seu epicentro na província de Aleppo (norte), embora se receie que o número seja muito superior.

O Ministério da Saúde sírio afirmou que foram confirmados 1.609 casos até à data, com 49 mortes. Um total de 987 casos foi detetado em Aleppo, a província mais afetada, como noticiado pela agência noticiosa estatal síria SANA.

As próximas províncias mais afetadas são Deir Ezzor com 233, Latakia com 97, Hasakah com 90, Raqqqa com 54, Hama com 38, Homs com 28, Sueida com 26, Damasco com 20, Damasco com 17, Tartous com dez, Daraa com cinco e Quneitra com quatro.