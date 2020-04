Surto de coronavírus abranda em Espanha e Itália

As 678 mortes registadas este domingo em Espanha devido à Covid-19, que elevam o total para 12 418, representam o terceiro dia consecutivo com menos óbitos naquele país. De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, o número máximo de vítimas (950) foi atingido na quinta-feira.



Desde esse dia que se verifica uma desaceleração do ritmo de propagação do novo coronavírus, num momento em que o Governo decidiu prolongar o estado de emergência até 26 de abril.

Também em Itália se verificou uma redução no número de infetados. Apesar deste abrandamento, o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, anunciou este domingo novas medidas, como o uso de máscara generalizado, a multiplicação dos testes e a assistência ao domicílio.



O governo já fala em preparar as medidas necessárias para um levantamento "gradual e controlado" das restrições.



PORMENORES

Mais óbitos no Reino Unido

Os últimos dados referentes ao Reino Unido apontam para 4934 mortos, um aumento de 621 vítimas num dia. O número total de pessoas infetadas (47 806) também voltou a aumentar.



Menos casos na Alemanha

O crescimento de novos casos começa a abrandar na Alemanha (o total passou para 91 714). Apesar de o número de novos infetados estar a baixar, o de mortes aumentou (184 num dia), totalizando 1342 óbitos.



Crescimento em África

O número de mortes provocadas pela Covid-19 em África subiu para 360, estando já registados mais de 8500 casos positivos em 50 países, segundo o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana.