Surto de coronavírus em discoteca na Suíça deixa 300 pessoas de quarentena

Um surto de coronavírus numa discoteca em Zurique, na Suíça, obrigou a que 300 pessoas ficassem de quarentena. A forma extremamente rápida com que a infeção se espalhou pelas pessoas.

Após seis homens terem testado positivo à covid-19 dias depois de terem estado no suíço Flamingo Club, a 21 de junho, as 300 pessoas que com eles partilharam o espaço naquela noite vão ficar em confinamento, por decisão das autoridades de saúde do país.





A informação, avançada pela agência Reuters, dá conta que aquele clube noturno estava aberto, à semelhança de outros na Europa, mas que a permanência no espaço era feita com algumas restrições.Em colaboração com os responsáveis pelo espaço, as autoridades de saúde conseguiram contactar todos os intervenientes naquela festa, incluindo os funcionário da discoteca. Encontram-se todos em quarentena obrigatória de 10 dias e a realizar testes à covid-19."Dependendo da evolução e impacto deste surto, podemos admitir encerrar todos os clubes", afirmaram as autoridades de saúde.