Surto de Covid-19 fecha clube na Florida onde vive Trump

O clube de Donald Trump em Palm Beach, Florida, o famoso Mar-a-Lago, onde o ex-presidente vive desde que deixou a Casa Branca, foi parcialmente encerrado por causa de um surto de Covid.Pouco se sabe ao certo sobre a gravidade do surto, pois os representantes de Trump não prestaram esclarecimentos e os empregados do clube estão proibidos de falar com a comunicação social. Apesar de tudo, fontes anónimas confirmaram que "uma parte do clube" foi encerrada temporariamente e que alguns empregados foram colocados de quarentena, "somente por precaução".O ex-presidente vive numa casa no recinto do clube desde a tomada de posse de Joe Biden e tem passado boa parte do tempo a jogar golfe. O local tem sido também palco de encontros de Trump com líderes republicanos, nos quais presumivelmente é planeada a recandidatura do polémico magnata à presidência, em 2024. Recorde-se que Trump foi hospitalizado com Covid-19 há mais de um ano, depois de ter sido infetado em Mar-a-Lago.