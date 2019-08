Uma mulher de 74 anos faleceu esta terça-feira no hospital de Sevilha, Espanha, tornando-se a segunda vítima mortal confirmada do surto de listeriose causado na região da Andaluzia pelo consumo de carne embalada contaminada.



As autoridades sanitárias investigam ainda uma terceira morte causada por listeriose para tentar saber se está relacionada com o mesmo surto, que infetou 196 pessoas.

Ver comentários