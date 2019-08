Surto de salmonela num restaurante em Barcelona afeta 20 pessoas

Cerca de 20 pessoas foram afetadas esta quarta-feira por um surto de salmonela após comerem num restaurante em Barcelona, Espanha, e três destas precisaram de ter atendimento hospitalar.

De acordo com Tot Barcelona, o serviço de Epidemiologia da Agência de Saúde Pública de Barcelona (ASPB) declarou um possível surto de salmonela na cidade esta quarta-feira. Por esse motivo, foi mobilizada uma série de testes e análises que até agora confirmaram 20 casos diagnosticados, tendo três deles necessitado de cuidados hospitalares.

As análises feitas mostraram que alguns funcionários do estabelecimento foram afetados por este surto que pode causar dor abdominal, diarreia, febre e vómitos. Estes foram notificados pelo ASPB para permanecer de licença médica até que seja verificado que eliminaram as bactérias do corpo.

Apesar de três destes casos terem precisado de atendimento hospitalar, segundo o Tot Barcelona, neste momento não há pessoas hospitalizadas e foi feita uma limpeza completa do estabelecimento na quinta-feira.

Todos os anos são detetados entre dois a três surtos de salmonela na cidade.