Suspeita de coronavírus bloqueia avião italiano nas ilhas Maurícias e autocarro de Milão em Lyon

O medo de contágio por coronavírus continua a aumentar à medida que o número de infetados continua a subir. Esta segunda-feira um avião da companhia italiana Alitalia proveniente de Roma foi bloqueado nas ilhas Maurícias e um autocarro de Milão foi também intercetado em Lyon, França.No caso do avião, os passageiros foram parados após o desembarque no aeroporto das Ilhas Maurícias, segundo o jornal italiano Corriere Della Sera.As autoridades locais decidiram que a entrada dos passageiros no país só será possível se estes concordarem ficar em quarentena em dois hospitais da capital, em Porto Luís. Caso não concordem terão de retornar a Itália de imediato.Já em França, especificamente em Lyon, um autocarro proveniente de Milão foi travado na estação de comboios de Perrache, e os seus passageiros estão a ser avaliados. Também em França, em Paris, há uma situação relacionada com o coronavírus que está a gerar alarme.Três turistas chineses dirigiram-se a uma esquadra de Paris com febre. Foram registar uma queixa por roubo, mas também informaram que tinham estado em Milão, segundo o jornal francês Le Parisien. Como precaução, a esquadra foi fechada e a polícia está a verificar quem teve contato direto com os turistas para se colocar possíveis suspeitos de estarem infetados em quarentena. Será ainda efetuada uma limpeza específica das instalações.