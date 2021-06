Paris Charles de Gaulle e foi isolada.

Um avião aterrou esta quinta-feira em Paris, França, após suspeitas de dispositivos explosivos a bordo da aeronave, que vinha de Chad, em África.As autoridades francesas encontram-se a investigar a suspeita destes objetos no equipamento, proveniente de N'Djamena, de acordo com o ministro do interior Gerard Darmanin.A aeronave aterrou no aeroportoEm atualização