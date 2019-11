"Erro" de piloto leva a operação militar no aeroporto de Amesterdão

mas foi mobilizada ao local uma força armada do Serviço de Intervenções Especiais. Para o local foram também mobilizados helicópteros e ambulâncias.





A polícia holandesa esteve esta quarta-feira a responder a um alerta de sequestro num avião com passageiros estacionado no aeroporto de Schipol, em Amesterdão, que acabou por ser apenas um "falso alarme".De acordo com a imprensa holandesa trata-se de um Airbus A330 da Air Europa que deveria fazer a rota entre Amesterdão e Madrid, em Espanha. Foi o comandante da aeronave que acionou o alerta devido a um "erro", segundo esclarece a companhia aérea, durante o embarque dos passageiros.A polícia não confirmou a existência de um sequestro ou refénsOs passageiros e tripulação foram entretanto retirados da aeronave em segurança. Os passageiros esperam agora por um novo voo.