Suspeito cercado em prédio salta do quarto andar e foge da polícia

Um ex-polícia acusado de ser o chefe da maior milícia armada que atua na cidade brasileira de Itaboraí, na área metropolitana do Rio de Janeiro, protagonizou esta quinta-feira uma fuga digna dos melhores filmes de ação.



Alexandre Louback Geminiani, que durante muitos anos trabalhou na Polícia Militar do Rio de Janeiro, ao ver-se cercado por uma grande força da polícia que o tinha ido prender, decidiu simplesmente saltar da janela do apartamento em que vive, um quarto andar de um edifício no centro de Itaboraí, onde foram depois encontradas várias armas de grosso calibre.

Apesar da grande altura de que saltou, o homem acusado de comandar a milícia que aterroriza habitantes e empresários da cidade aparentemente não se lesionou. Logo após o impacto com o solo, ele conseguiu correr e fugir para local desconhecido, para espanto e constrangimento dos muitos agentes que tinham cercado o prédio para o prender mas não contavam com a audácia do suspeito.

De acordo com a polícia, a milícia comandada por Alexandre, conhecido nos meios policiais e do crime como "Playboy", tomou conta de vários bairros de Itaboraí e, sob ameaças, extorquia a população. Moradores e empresários eram obrigados a pagar uma taxa para garantirem a própria segurança, das suas famílias, residências e empresas, e ainda a adquirir com a milícia serviços como Internet, TV por cabo e garrafas de gás domiciliário.

A ação desta quinta-feira da polícia foi desencadeada para tentar prender, além de "Playboy", outros 73 membros da milícia. Até às 12h00 (hora local, 16h00 em Lisboa), 42 dos suspeitos já tinham sido presos, além de uma mulher que estava com o miliciano na casa dele e que foi levada para a sede da polícia para prestar esclarecimentos.