Suspeito de abalroar esplanada em Bruxelas foi detido em Antuérpia

As autoridades belgas detiveram esta sexta-feira em Antuérpia um suspeito de tentativa de atropelamento com uma carrinha numa esplanada no centro de Bruxelas, que fez seis feridos ligeiros e colocou-se em fuga.

O incidente, ocorrido por volta das 13h00 locais (14h00 em Portugal continental), fez com que o Órgão de Coordenação de Análise de Ameaças (OCAM) elevasse momentaneamente o alerta terrorista do nível 2 para 3 (de quatro possíveis) em alguns "lugares sensíveis" na capital belga.

O episódio ocorreu numa das ruas comerciais mais conhecidas de Bruxelas, e o veículo foi depois encontrado não muito longe da área do incidente e sem o motorista, que entretanto foi localizado e detido em Antuérpia, não havendo ainda dados sobre se se tratou de um ataque intencional.