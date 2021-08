Suspeito de assassinar Robert F. Kennedy deverá conseguir liberdade condicional ao fim de 52 anos

Sirhan Sirhan, o homem suspeito de matar o antigo procurador-gerla norte-americano, Robert F. Kennedy, em 1968, enfrentou esta sexta-feira a sua 16º. audição em tribunal para conseguir a liberdade condicional. Desta vez, de acordo com a Associated Press, os procuradores e os dois filhos da vítima não se opuseram.



De acordo com a CNN, o advogado do Tribunal de Los Angeles George Gascón referiu que "se alguém comete um crime atroz, essa pessoa não deve ser libertada. Contudo, se essa pessoa já não é uma ameaça para a segurança pública depois de servir mais de 50 anos na prisão, então a liberdade condicional pode ser recomendada".





Na audição conduzida virtualmente devido à Covid-19, Sirhan Sirhan referiu que não se lembra do assassinato em si, mas que "deve ter levado" a arma para o Hotel Ambassador em Los Angeles, o local do crime. Ainda assim, o assassino deu uma entrevista para a televisão em 1989 confessando o crime.

Sirhan, atualmente, com 77 anos matou a tiro Robert F. Kennedy, senador de Nova Iorque, na cozinha do hotel depois de Kennedy ter celebrado uma vitória na corrida para a nomeação do Partido Democrata para presidente dos EUA, em 1968.



O senador viria a falecer no dia seguinte, menos de cinco anos depois de um dos seus irmãos, o presidente John F. Kennedy, ter sido assassinado.