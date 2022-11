Suspeito de ataque a dois polícias em Bruxelas integra lista belga de terroristas

O suspeito do ataque a dois polícias na quinta-feira à noite, em Bruxelas, estava identificado pelas autoridades belgas como "extremista potencialmente violento", foi divulgado esta sexta-feira.

O suspeito de assassinar um polícia e ferir outro à facada junto à Gare do Norte -- identificado como Yassine M. -- pertencia à lista de terrorismo do organismo belga que analisa ameaças (OCAM), disse em conferência de imprensa o magistrado do Ministério Público federal Eric Van Der Sypt.

O magistrado salientou também que o suspeito do ataque gritou 'Allahu akbar' (Deus é grande, em árabe), durante o esfaqueamento dos polícias.

O ataque ocorreu por volta das 19:15 (18:15 em Lisboa), em Schaerbeek, junto à Gare do Norte.

O presumível terrorista, que nasceu em Bruxelas em 1990, tinha cumprido já uma pena de prisão por delitos comuns em 2013, quando foi identificado como simpatizante extremista e enfrenta agora acusações de "homicídio e homicídio de forma tentada num contexto de terrorismo".

No dia do atentado, segundo a imprensa belga, o suspeito apresentou-se numa esquadra de Evere, uma das autarquias da capital belga, proferindo ameaças contra a polícia e pedindo uma avaliação psicológica, tendo um magistrado decidido que não se cumpriam os critérios para ficar sob controlo policial.

Após uma avaliação médica num hospital de Bruxelas, Yassine M. acabou por ser libertado.

Depois do ataque, o suspeito foi "baleado e neutralizado" e também transportado para o hospital, referiu a polícia belga.