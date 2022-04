Suspeito de ataque no metro de Nova Iorque queria "mais tiroteios em massa" mas tinha medo da prisão

Num dos vídeos colocados no seu canal no YouTube, Frank James, o homem procurado pelo ataque de terça-feira no metropolitano em Brooklyn, Nova Iorque, que provocou 23 feridos, expressou o seu desdém pelos afro-americanos, a quem chamou de "cultura escrava". O nova iorquino disse várias vezes que gostava que houvessem mais tiroteios em massa."Tem de haver mais tiroteios em massa para que um [negro] compreenda... não é sobre o atirador, é sobre o ambiente em que está, em que tem de existir", refere no vídeo.A sua conta de YouTube, "Profeta da Verdade 88", foi encerrada esta quarta-feira por "violação das Diretrizes Comunitárias". Frank tinha mais de 400 publicações na sua conta.No último vídeo, apenas um dia antes do ataque de Brooklyn, Frank dizia: "Posso dizer que quis matar pessoas. Queria ver pessoas a morrer mesmo à frente da minha cara, imediatamente. Mas pensei no facto de que não quero ir para a prisão".James terá telefonado para a polícia esta quarta-feira para dizer que estava num McDonald's em Manhattan, Nova Iorque, levando os agentes a East Village, onde foi detido sem incidentes por volta das 13h40. Atirador esteve 30 horas em fuga.Frank está acusado de alvejar 10 pessoas e deixar pelo menos mais 19 feridas num ataque na estação de metro de Brooklyn durante a hora de ponta desta terça-feira. O homem de 62 anos foi acusado de terrorismo e comparecerá no tribunal esta quinta-feira.