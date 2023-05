Suspeito de desaparecimento de Natalee Holloway extraditado temporariamente para EUA

O Governo do Peru deu luz verde na quarta-feira para a extradição temporária para os Estados Unidos do principal suspeito do desaparecimento, em 2005, da estudante norte-americana Natalee Holloway, na ilha caribenha de Aruba.

A Embaixada do Peru em Washington disse à agência de notícias Associated Press que a ordem executiva permite a extradição do holandês Joran van der Sloot para ser julgado por suposta extorsão e fraude eletrónica, acusações decorrentes do caso Holloway.

Van der Sloot cumpre 28 anos de prisão no Peru pelo assassínio da estudante peruana Stephany Flores, de 21 anos, depois de conhecê-la, em 2010, num casino em Lima.