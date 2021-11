Suspeito de matar cinco pessoas em parada de Natal nos EUA libertado sob fiança dias antes do ataque

O suspeito de atropelar dezenas de pessoas numa parada de Natal nos EUA tinha sido libertado sob fiança de cerca de 890 euros (1000 dólares) apenas uns dias antes, a 11 de novembro.

A Skynews avança que a fiança foi "baixa" tendo em conta que o suspeito era considerado perigoso e enfrentava acusações de agressão, tentativa de suborno de um polícia, posse de arma de fogo ou conduta desordeira.

A Polícia confirmou que Darrell Brooks, de 39 anos, foi o autor do atropelamento de dezenas de pessoas numa parada de Natal em Milwaukee, nos Estados Unidos da América e terá cinco acusações de homicídio doloso, visto que, o crime foi planeado com antecedência.



Darrell Brooks matou cinco pessoas - quatro mulheres e um homem - com idades compreendidas entre os 52 e os 81 anos. Mais 48 pessoas ficaram feridas, incluindo algumas crianças.





O hospital revelou que seis crianças de três a 16 anos encontram-se em estado crítico no hospital infantil de Milwaukee, para onde foram levadas depois do ataque.A Polícia confirmou esta segunda-feira que Darrell atropelou as vítimas intencionalmente e que agiu sozinho, não tendo havido perseguição policial antes do incidente.

O presidente de Waukesha, nos EUA, já reagiu à tragédia mencionando que o desfile anual de Natal se tornou um "pesadelo", mas que a comunidade se vai reunir para estabelecer um fundo de homenagem às vítimas.