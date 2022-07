Suspeito de matar ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe planeou ataque durante meses e usou arma caseira

no oeste do Japão,

O homem suspeito de matar o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe passou meses a planear o ataque com uma arma caseira. De acordo com a polícia de Nara,o suspeito acreditava que o ex-primeiro-ministro japonês estava ligado a um grupo religioso que ele culpava pela ruína financeira da mãe.

Tetsuya Yamagami, um ex-militar desempregado de 41 anos, terá construído a arma através de tubos de aço com fita adesiva e peças que comprou online. De acordo a emissora pública NHK este sábado, o suspeito tinha considerado um bombardeamento antes de optar por uma arma.

A polícia japonesa vai continuar este sábado a investigar os motivos que levaram na sexta-feira ao assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, durante um comício em Nara, no oeste do país, informou a agência de notícias EFE.



Tetsuya Yamagami, um ex-militar desempregado de 41 anos e suspeito pelo ataque a Abe, disse às autoridades que terá planeado o atentado por ressentimento para com "uma organização específica", apontou na sexta-feira um oficial da polícia em declarações aos jornalistas.





"Ele confessou ter cometido o crime porque acreditava que o antigo primeiro-ministro Abe estava relacionado com ela", referiram as autoridades.Os meios de comunicação social não mencionaram o grupo religioso com ao qual a mãe de Yamagami estava envolvida.