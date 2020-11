O principal suspeito do rapto e morte de Madeleine McCann, Christian Brueckner, ia ser presente ao Tribunal de Braunschweig, esta segunda-feira, no âmbito do seu pedido para sair em liberdade condicional – o alemão está na cadeia de Kiel a cumprir pena de 21 meses de prisão por tráfico de droga. No entanto, Brueckner não conseguiu concretizar o pedido e falhou a sessão onde iria prestar depoimento, por ter duas costelas partidas.

Segundo o Mirror, o incidente que lesionou o alemão terá ocorrido já quando este estava na cela do tribunal, a aguardar para ser ouvido. Brueckner, condenado por crimes de violação e pedofilia, acabou por ser levado de ambulância para o hospital.

O que aconteceu está ainda por explicar, já que Brueckner viajou de Kiel para Braunschweig (cerca de 300 km) e chegou uma hora mais cedo do que o previsto. Cerca de 40 minutos depois de Brueckner estar na cela, foi chamada uma ambulância para o levar.

Testemunhas dizem que o guarda prisional que recebeu os serviços de emergência anunciou: "Alguém esteve a armar confusão aqui dentro". Brueckner esteve no hospital mais de huma hora, antes de ser levado de volta, algemado nas mãos e pés, para o tribunal.

O tribunal recusa comentar o caso e diz que o incidente está já a ser investigado. O advogado de defesa de Christian Brueckner, Friedrich Fuelscher, foi visto a discutir com os guardas prisionais no local sobre um alegado vídeo que mostrará o que se passou na cela. Segundo o The Sun, o advogado garante que o suspeito de matar Maddie foi "agredido pelos agentes" e que vai "apresentar queixa".

Os registos do tribunal, assim como dos guardas, dão conta de que Brueckner "caiu para o lado na cela".

Bruckner ainda assistiu a parte da sessão em tribunal, mas não foi tomada qualquer decisão. O alemão quer sair mais cedo da cadeia por já ter cumprido dois terços da pena de prisão por tráfico de droga a que foi condenado. Caso o pedido seja aceite, poderá sair da cadeia já no dia 6 de janeiro de 2021.