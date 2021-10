Suspeito de pedofilia tinha ‘tesouro’ nazi em casa

Os polícias que se deslocaram a um condomínio de luxo, no Rio de Janeiro, para prender um homem de 58 anos suspeito de pedofilia depararam-se com um cenário inacreditável. O alegado pedófilo, Aylton Linhares, tinha em casa uma gigantesca coleção de mais de mil objetos alusivos ao regime nazi, incluindo fardas e armas originais, avaliada em cerca de três milhões de euros no mercado dos colecionadores.









No acervo, havia fardas de oficiais das tropas de Hitler, quadros - um deles representando o próprio ditador - revólveres, pistolas e espingardas da época, bandeiras, miniaturas de veículos militares, medalhas e outras insígnias do III Reich. Uma das coisas que mais chamou a atenção dos agentes foi uma carteira de identificação das SS, grupo paramilitar de Hitler, com o nome e a foto de Aylton, que nem era nascido na II Guerra Mundial.

O suspeito foi detido por tentar violar uma criança de 12 anos. “É inteligente, mas nega o holocausto. É um sujeito homofóbico, pedófilo, e que se diz caçador de homossexuais. Eu não sou médico, mas, para mim, ele tem o perfil de um louco psicopata”, afirmou o inspetor que lidera as investigações.