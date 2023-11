A polícia italiana deteve um suspeito de pertencer ao Daesh, no Metro de Milão, esta quinta-feira, avançou a agência Ansa.Durante uma verificação de rotina, o argelino, de 37 anos, gritou "Allah Akbar" e tentou tirar da mochila uma lâmina com mais de 12 centímetros.O suspeito é alvo de um mandado de prisão internacional por associação terrorista. As autoridades do país natal do detido acreditam que este integrava as milícias do Daesh na frente sírio-iraquiana.