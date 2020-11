Suspeito de raptar e matar Maddie "enlouqueceu" na cela porque não podia fumar, avança jornal alemão

O principal suspeito do rapto e morte de Madeleine McCann, Christian Brueckner, terá enlouquecido na cela por não lhe ser permitido fumar, avança o jornal alemão Bild.Segundo o jornal, Christian Brueckner teria a cela suja com iogurte e a sanita estava entupida com papel higiénico.Recorde-se que Brueckner ia ser presente ao Tribunal de Braunschweig, esta segunda-feira, no âmbito do seu pedido para sair em liberdade condicional – o alemão está na cadeia de Kiel a cumprir pena de 21 meses de prisão por tráfico de droga. No entanto, Brueckner não conseguiu concretizar o pedido e falhou a sessão onde iria prestar depoimento, por ter duas costelas partidas.Segundo o jornal britânico Mirror, o incidente que lesionou o alemão terá ocorrido na cela do tribunal, a mesma onde Brueckner terá "enlouquecido" como avança o jornal alemão. O advogado do suspeito afirma que foram os guardas a agredi-lo, no entanto fonte do tribunal nega e diz que Brueckner se magoou a si mesmo por não querer usar algemas nas pernas.As autoridades alemãs estão a investigar o que terá ocorrido naquele dia.