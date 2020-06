É mais um mistério e uma possível ligação ao suspeito alemão suspeito de raptar Maddie em 2007



A polícia alemã está a investigar uma possível ligação entre o desaparecimento de Maddie e o assassinato de Claudia Ruf, aos 11 anos, na Alemanha.

De acordo com o jornal alemão Bild, menina alemã foi encontrada morta há 24 anos. O caso foi recuperado em novembro de 2019 após um período de suspensão.



As autoridades alemãs estão atualmente a investigar Christian Brueckner, o alemão de 43 anos suspeito do rapto e morte da menina de 3 anos, Madeleine McCann, a 3 de maio de 2007 de um aldeamento turístico na Praia da Luz, no Algarve.



O suspeito está atualmente a cumprir pena de prisão, tendo sido já condenado por abuso sexual de crianças.



A polícia investiga agora se poderá haver ligação entre o assassinato de 1996 e o desaparecimento de Maddie.



Brueckner investigado por mais desaparecimentos e mortes



Tristan Brübach. Este mais um nome de uma criança que pode ter sido vítima de Christian Brueckner, o suspeito de raptar Maddie. De acordo com o jornal alemão Frankfurter Neuer Presse, as autoridades de Frankfurt estão a investigar a ligação do suspeito alemão ao homicídio de Tristan, uma criança de 13 anos que desapareceu em 1998 num parque em frente à estação de comboios Frankfurt-Höchst e cujo corpo foi encontrado por crianças que voltavam da escola num túnel conhecido localmente como túnel de Liederbach.



Peggy Knobloch, a "Madeleine alemã"

As autoridades acreditam que o alemão suspeito do rapto de Maddie possa também estar ligado ao desaparecimento e morte de Peggy Knobloch, de 9 anos.



A menina desapareceu na Baviera a 5 de maio de 2001, quando seguia o caminho da escola para casa, e o caso ficou conhecido como um dos maiores mistérios da Alemanha. Os restos mortais de Peggy foram encontrados quinze anos mais tarde, no dia 2 de julho de 2016, numa floresta na Turíngia, no mesmo país.



René desapareceu de Aljezur em 1996

René, um menino de 6 anos, natural de Elsdorf, Alemanha, estava de férias com a família em Aljezur, a 40 quilómetros da Praia da Luz, quando desapareceu a 21 de junho de 1996, depois de correr para o mar. A família e as autoridades tinham já aceitado que a criança tinha morrido afogada, visto que nunca mais avistaram a criança naquele dia no areal.



Inga desapareceu durante passeio em família

O novo suspeito do desaparecimento Maddie em 2007, no Algarve, encontrava-se na Alemanha quando Inga, uma menina residente na Alta Saxónia, desapareceu a 2015.



O homem adquiriu uma propriedade em Neuwegersleben, na Saxónia-Anhalt. Também na Alta Saxónia, a 90 quilómetros, na localidade de Wilhelmshof, Inga, então com 5 anos, desapareceu a 2 de maio de 2015 sem deixar rasto durante um passeio em família.