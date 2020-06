Suspeito de raptar Maddie pede liberdade condicional, avança imprensa alemã

O principal suspeito do caso Maddie, Christian Brueckner de 43 anos, terá pedido para cumprir o resto da sentença em liberdade condional, avança o jornal alemão Bild.



O suspeito alemão cumpre atualmente pena em Kiel, na Alemanha, por tráfico de droga, no entanto tem pendente no seu registo criminal vários crimes de abuso sexual de menores.







A polícia alemã estará agora a determinar quem poderá decidir a libertação antecipada de Christian Brueckner.



A procuradora Stephanie Gropp já referiu ao Bild: "Brueckner não é elegível para libertação antecipada". A oficial de justiça afirma ainda que discordará desse pedido.