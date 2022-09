Suspeito de tentar matar vice-Presidente argentina nega-se a depor

O suspeito de tentar assassinar Cristina Kirchner negou-se a depor perante a Justiça, que procura avançar em cinco linhas principais de investigação, incluindo a passividade dos seguranças responsáveis pela proteção da vice-Presidente, informou o Ministério Público.

Para garantir a segurança do detido, a juíza Eugenia Capuchetti e o procurador Carlos Rívolo deslocaram-se até à dependência policial em vez de conduzirem o acusado até o tribunal. No entanto, este negou-se a depor no processo em que é investigado por tentativa de homicídio.

A juíza e o procurador decidiram interrogá-lo depois dos testes psicológicos indicarem que o homem estava em condições de depor, evitando que a defesa alegasse alguma irregularidade na obtenção de provas.