Suspeito de tiroteio em Copenhaga vai ficar 24 dias em prisão preventiva

O homem de 22 anos, suspeito de ser o responsável pelo tiroteio que este domingo vitimou três pessoas num centro comercial de Copenhaga, na Dinamarca, vai ficar 24 dias em prisão preventiva.O dinamarquês vai ficar sob custódia numa ala psiquiátrica fechada, revelaram as autoridades do país.O atirador foi detido depois de ter atingido este domingo várias pessoas a tiro num centro comercial perto do centro da capital dinamarquesa. Dois jovens, de 17 anos, e um homem, de 47, perderam a vida no ataque. Quatro pessoas ficaram feridas, mantendo-se uma delas em estado crítico, de acordo com a Reuters.