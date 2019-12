Suspeito do ataque à produtora Porta dos Fundos expulso de organização de extrema-direita

O homem identificado pela polícia brasileira como sendo um dos suspeitos do ataque contra a sede da produtora do grupo humorístico brasileiro Porta dos Fundos foi expulso da Frente Integralista Brasileira (FIB), foi hoje anunciado.

"Após a eficiente apuração da polícia civil do Rio de Janeiro, fomos surpreendidos com a revelação que o senhor Eduardo Fauzi foi apontado como uns dos autores do ataque criminoso a um prédio no Rio de Janeiro", começa por referir a organização em comunicado divulgado na sua página na internet.

A mesma nota dá conta de que "o Conselho Diretivo Nacional da FIB, em reunião extraordinária, decidiu em caráter irrevogável expulsá-lo das fileiras da FIB" e pede aos membros "que tiverem informações que possam ajudar na elucidação do caso que cooperem com as autoridades policiais".