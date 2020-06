Suspeito do caso Maddie confessou ser predador sexual a juíza portuguesa um ano antes do desaparecimento da menina

Christian Brueckner, o principal suspeito do caso Maddie, admitiu às autoridades portuguesas ser um predador sexual um ano antes do desaparecimento de Madeleine McCann, avança o jornal Expresso.



Segundo o jornal, Brueckner fez a confissão à juíza Antonieta Nascimento, investigadora criminal no tribunal de Portimão, admitindo que tinha registo criminal na Alemanha e que tinha cometido crimes sexuais no passado. A confissão foi feita a 8 de abril de 2006, quando o suspeito alemão foi preso em Portugal por roubo de combustível.





"Quando tinha 17 anos fui condenado na Alemanha por roubo e crimes sexuais", revelava em 2006 o suspeito.

Porém, a admissão de Brueckner não ficou registada pelas autoridades portuguesas e por isso o seu nome nunca foi colocado na lista de predadores sexuais que viviam na região do Algarve.



De recordar que, Brueckner fugiu para Portugal em 1996, tinha então 19 anos, pouco depois da sua condenação por agressão sexual de uma criança na Alemanha. Esteve preso em Portugal em 2006 durante oito meses por roubo de combustível.