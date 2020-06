Suspeito do desaparecimento de Maddie queria criar 'masmorra' inspirada no “monstro de Amstetten”

Christian Brueckner, o novo suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, disse alegadamente que o seu objetivo era criar na sua casa uma masmorra inspirada em Josef Fritzl, conhecido por "monstro de Amstetten", avança o jornal britânico The Sun.Josef Fritzl mantinha a filha em cativeiro na cave como escrava sexual, violou-a durante 24 anos, teve sete filhos dela e matou um deles em Amstetten, Áustria. De acordo com um amigo de Brueckner, este era o objetivo do alemão, ter um "refúgio secreto" com paredes à prova de som.