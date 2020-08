Suspeito do desaparecimento de Maddie tinha 391 fotos e 68 vídeos de pornografia infantil

Christian Brueckner utilizava uma câmara digital para armazenar 391 fotos e 68 vídeos, que mostravam abusos sexuais e violação de crianças menores de 14 anos.Foi com esse aparelho que Brueckner terá fotografado os abusos sexuais à filha de uma ex-namorada, uma menina de cinco anos. Na mesma câmara, há ainda imagens de outra ex-namorada de Brueckner e de fotos de ambos durante relações sexuais.O abuso contra a criança de cinco anos, filha de uma ex-namorada, ocorreu em 16 de junho de 2013, em Braunschweig, mais ou menos na mesma época em que Brueckner começou a ser suspeito de abuso sexual com menores e, especificamente, suspeito do desaparecimento de Madeleine.A máquina fotográfica e o seu conteúdo tornaram-se prova contra o suspeito, de 42 anos, durante dois julgamentos em que foi julgado por ter abusado sexualmente da criança.