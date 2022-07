Suspeito do tiroteio em Copenhaga partilhou vídeos no YouTube a segurar armas um dia antes do ataque

Um dia antes do tiroteio este domingo que vitimou três pessoas num centro comercial de Copenhaga, na Dinamarca, o suspeito de 22 anos preso pela polícia dinamarquesa publicou vários vídeos no YouTube, três deles a segurar armas.



Com o mesmo título em todos - "Eu não me importo" -, as imagens mostravam o homem a apontar uma caçadeira e uma pistola à própria cabeça, com a descrição "Quetiapina não funciona", avançou a Sky News.







Os vídeos já foram retirados pela plataforma de vídeos.



"Ele é conhecido por ter antecedentes de doença psiquiátrica", afirmaram as autoridades numa conferência de imprensa, acrescentando que o alegado autor terá agido sozinho.



O atirador foi detido depois de ter atingido este domingo várias pessoas a tiro num centro comercial perto do centro da capital dinamarquesa. Dois jovens, de 17 anos, e um homem, de 47, perderam a vida no ataque. Quatro pessoas ficaram feridas, mantendo-se uma delas em estado crítico, de acordo com a Reuters.