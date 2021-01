Suspeito dos atentados na Índia em 2008 detido por financiar terrorismo

Um dos presumíveis cérebros dos atentados de Bombaim, Índia, e que causaram 166 pessoas em 2008, foi novamente detido, mas no âmbito de um caso separado de financiamento ao terrorismo, anunciaram este domingo as autoridades paquistanesas.

Zakiur Rehman Lakhvi, de 60 anos, é um dos líderes do agora proibido Lashkar-e-Taiba (LeT), a ala armada do Jamaat-ud-Dawa (JuD), uma influente organização islâmica paquistanesa que a Índia suspeita estar ligada aos ataques em Bombaim.

Foi detido na cidade de Lahore (leste) onde dirigia uma clínica, informaram em comunicado os serviços antiterroristas do estado paquistanês de Punjab.