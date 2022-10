Os procuradores alemães divulgaram, esta terça-feira, que acusaram um cidadão alemão, de 45 anos, suspeito no caso do desaparecimento de Madeleine McCann, de vários crimes sexuais cometidos em Portugal entre 28 de dezembro de 2000 e 11 de junho de 2017. O homem em causa é Christian Bruckner.



"O acusado é a mesma pessoa contra a qual recaem suspeitas relacionadas com o desaparecimento da britânica Madeleine Beth McCann, de 3 anos de idade", disse o Ministério Público de Braunschweig, em comunicado.

