Suspeitos confessam ter morto e desmembrado jornalista do The Guardian e guia brasileiro

desapareceu na Amazónia brasileira no passado dia 5 quando navegava no Rio Itaquaí acompanhado pelo guia brasileiro Bruno Araújo Pereira, desapareceram perto da cidade de Atalaia do Norte, na fronteira do estado brasileiro do Amazonas com o Peru e a Colômbia, quando regressavam de uma viagem de três dias à região remota do Vale do Javari.



Eles tinham ido ouvir denúncias de indígenas e ribeirinhos sobre a atuação de grupos fortemente armados que invadiram as terras indígenas e se dedicam a atividades ilegais e predatórias, como o garimpo de ouro, pesca, caça e derrubada de árvores, e iam divulgar essas denúncias e pedir providências das autoridades.



Os suspeitos brasileiros do desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do seu guia brasileiro Bruno Pereira confessaram ter morto e desmembrado os homens, avançou esta quarta-feira a emissora local Band News.A polícia brasileira tinha referido num comunicado esta quarta-feira que ainda estavam à procura de Phillips e Pereira naquilo que descreveram como uma investigação de homicídio, na sequência da detenção de dois suspeitos no caso.

Domingo passado, aumentando ainda mais a apreensão sobre o que pode ter acontecido, mergulhadores, alertados pelos incansáveis indígenas que participam nas buscas voluntariamente, encontraram pertences de Bruno e de Dom submersos no Rio Itaquaí amarrados a um tronco, entre eles roupas, documentos e uma mochila com um computador portátil.

Na noite desta terça-feira, a Polícia Federal brasileira tinha prendido um irmão de Amarildo, Oseney Costa Oliveira, suspeito de participação no desaparecimento. Uma testemunha viu Oseney perto do local onde Dom e Bruno desapareceram, navegando com dificuldade num pequeno barco de madeira, usado geralmente para se entrar na mata por pequenos cursos de água onde as lanchas maiores não conseguem navegar, e ajudou-o, sem saber nessa altura do desaparecimento, a ir até à lancha do irmão, Amarildo, parada no meio do rio mais adiante à espera.