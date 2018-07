Suspeitos do ataque a Sergei Skripal são russos

A polícia acredita que estão envolvidas várias pessoas na tentativa de homicídio do antigo espião.

Scotland Yard, chefe da investigação afirma que foram recolhidas cinco mil horas de imagens de videovigilância da área durante o período de investigação.





Heathrow. Quem esteve tanto no aeroporto como perto da casa do antigo agente foi tornado suspeito.





Salisbury, em Inglaterra.

As autoridades britânicas identificaram os suspeitos do ataque contra o antigo espião russo Sergei Skripal. De acordo com a agência Associated Press, a polícia acredita estar a lidar com vários suspeitos de nacionalidade russa."Os investigadores acreditam que identificaram os suspeitos do ataque Novichok através da CCTV [sistema de videovigilância] e verificaram isso com registos de pessoas que entraram no país nessa época", disse uma fonte próxima da investigação.As imagens foram fundamentais para as autoridades fazerem um cruzamento entre as pessoas que rondaram a casa do agente nos dias 3 e 4 de março e as que estiveram no aeroporto deO governo britânico acredita que os Estado russo está por detrás do ataque. Putin e a sua equipa continuam a negar qualquer envolvimento com os envenenamentos.Sergei, de 66 anos, e a filha Yulia, de 33 anos, foram atacados com o agente neurotóxico quando estavam em casa em