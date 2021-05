Suspensas pela pandemia, autárquicas em Inglaterra coincidem com eleições na Escócia e País de Gales

Após um ano suspensas por causa da pandemia de covid-19, as eleições locais em Inglaterra realizam-se na quinta-feira, juntamente com as regionais na Escócia e País de Gales, formando o que muitos apelidam de "Super Quinta-feira".

No total, vão a votos cerca de 4.650 representantes em 143 municípios em Inglaterra, 13 presidentes de Câmara Municipal [mayors] eleitos diretamente, 39 comissários de polícia e 25 deputados da Assembleia Municipal de Londres.

Também vão a eleições os 129 deputados da Assembleia regional autónoma da Escócia e 60 deputados da Assembleia regional autónoma do País de Gales, cujo resultado ditará o respetivo Governo.