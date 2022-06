O suspense é máximo para a segunda volta das eleições Legislativas em França, que este domingo se realizam. As últimas pesquisas de intenção de voto apontam uma vantagem para a coligação Ensemble!, de Emmanuel Macron, em relação à reunião de esquerda Nova União Popular Ecologista e Social, NUPES, de Jean-Luc Mélenchon.









Uma pesquisa do OpinionWay para o jornal ‘Les Echos’ sustenta que a Ensemble! pode conquistar entre 275 e 305 lugares no Parlamento. No entanto, outras sondagens apontam números mais pessimistas para Macron, que conseguiria, no máximo, 292 cadeiras, isto segundo a empresa Odoxa Backbone Consulting para o jornal ‘Figaro’. O mesmo periódico sustenta que 70% dos franceses não desejam que o Presidente consiga a maioria absoluta. A esquerda poderia atingir 225 lugares, o que resultaria num travão às medidas governamentais.

Quanto à abstenção, deve continuar acima dos 50%, tal como na primeira volta.





Há uma semana, na primeira ronda, a coligação de Emmanuel Macron obteve 25,75% dos votos, seguida de perto pela NUPES, com 25,66%. De acordo com os resultados finais, Macron obteve 5 857 557 votos, seguida pela Nova União Popular Ecologista e Social com 5 836 116 votos. Uma diferença de, apenas, 21 441 votos separou as duas coligações.