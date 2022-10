Suspensos dois polícias espanhóis apanhados a comprar e consumir droga em Madrid, Espanha

O Supremo Tribunal confirmou as sentenças de dois e um ano de suspensão do emprego de dois polícias da Guardia Civil espanhola. Os agentes foram apanhados em flagrante pela Polícia Municipal de Madrid, no bairro Cañada Real, onde foram comprar e consumir droga. Segundo o jornal El Mundo, quando confrontados, afirmaram que estavam "a trabalhar".A Câmara Militar acabou por recusar o recurso que os dois polícias fizeram à decisão do Tribunal Militar Central. O Ministro da Defesa tinha imposto a sanção disciplinar de suspensão do emprego, por "abuso de poder que cause sérios danos aos cidadãos ou à Administração", referiu.Os agentes, inicialmente colocados em Tres Cantos e transferidos para Peñafiel (Valladolid) e Vitoria (Álava) após os acontecimentos, foram sancionados com dois anos de suspensão do serviço e sem solicitar um destacamento em Madrid durante dois anos.O caso remonta a 9 de Janeiro de 2019.