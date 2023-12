Sydney e Auckland primeiras cidades a celebrar o ano de 2024

Sydney e Auckland foram as primeiras grandes cidades do mundo a celebrar 2024, com mais de um milhão de pessoas a assistir aos espetáculos de fogo de artifício, que iluminaram os céus do porto de Sydney e a Sky Tower.

Quando o relógio bateu a meia-noite na maior cidade da Austrália, toneladas de explosivos rebentaram, num espetáculo de 12 minutos que se concentrou na ponte do porto de Sydney.

Mais de um milhão de pessoas, o que equivale a um em cada cinco habitantes da cidade, assistiram ao espetáculo a partir da costa e de barcos no porto.