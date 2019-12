Sydney recebe Ano Novo com fogo de artifício apesar dos incêndios na Austrália

Apesar do cenário apocalíptico de fogos que tem vindo a marcar a Austrália nos últimos meses, o espetáculo anual de fogo de artifício na passagem de ano mantém-se.



O espetáculo de milhões de euros em Sydney foi defendido pela presidente da Câmara, Clover Margaret Moore, que afirma que esta celebração dará "esperança às pessoas" e que o planeamento desta celebração começou há 15 meses e o orçamento já tinha sido investido impossibilitando assim que este dinheiro fosse redirecionado para ajudar as zonas afetadas pelos incêndios.



Clover Moore ressalva, no entanto, que é preciso tomar medidas pelo clima. O fumo dos incêndios e as colunas de fogo que chegam aos 12 quilómetros tem vindo a pintar os céus do sudeste australiano de vermelho. Milhares de pessoas já foram retiradas das suas casas e são muitos os animais que têm sido resgatados da fúria das chamas.



Vários setores pediram o cancelamento do evento, num gesto de solidariedade às áreas devastadas pelo fogo.

O horizonte da cidade foi iluminado com pirotecnia colorida - num espetáculo às 21h00 locais - para inaugurar o ano 2020, noutro ponto do país milhares de pessoas ficaram presas no pontão de uma praia na cidade costeira de Mallacoota.