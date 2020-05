Sylvia de 108 anos viveu a crise da gripe espanhola em 1918 e venceu agora o coronavírus

Há mais um caso de uma sobrevivente ao coronavírus com mais de 100 anos.







A sobrevivente, que reside numa casa de repouco em Nova Jersey, nos EUA, recuperou totalmente da Covid-19. "Eu sobrevivi a tudo porque estava determinada a sobreviver", referiu a idosa numa entrevista ao News 12 New Jersey.



Goldsholl tinha sete anos quando a gripe de 1918, que matou mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo, foi atingida.

A idosa, que vivia no Bronx, mudou-se há 20 anos para Nova Jersey. Goldsholl, a mais velha de quatro filhos, autointitula-se de "sobrevivente".





A equipa da Allendale Community for Senior Living partilhou a história da sobrevivente no Facebook, descrevendo-a como o "modelo de perseverança positiva".





De acordo com a News 12 New Jersey, Goldsholl poderá tornar-se na pessoa mais velha a vencer a doença naquele estado norte-americano.



"Uma vida tremenda, um grande espírito e uma enorme demonstração de força", escreveu o governador do estado, escreveu Phil Murphy, na rede social Twitter.





