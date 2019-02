Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

TAAG - Comemora 39 anos a ligar Angola e o "resto" do mundo

TAAG - Linhas Aéreas de Angola, S.A - celebra nesta terça-feira o seu 39º aniversário, desde que foi transformada em Unidade Económica Estatal. Neste momento, a empresa é deficitária e enfrenta problemas de varia ordem. A efeméride coincide com um processo de privatização da operadora, em curso desde Setembro último.

Sao 39 anos a ligar Angola e o "resto" do mundo. Foi a 13 de Fevereiro, por força do Decreto nº15/80, que a Taag - Linhas areas de Angola foi transformada em unidade económica estatal, o que olhe conferiu o estaututo de companhia de bandeira nacional.

A empresa foi criada em 1938 como DTA - Divisao dos transportes aereos. Mas, segundos dados historicos, foi em 1940 que iniciou com as operaçoes.

Ligando cerca de sete Provincias e com frequencia em alguns paises de Africa, Europa e America, a Empresa conta com uma frota de 13 avioes Boeing, tres dos quais 3 777-300ER, com mais de 290 lugares, adquiridos entre 2014-2016. Cinco avioes tipo 777-200, de 200 lugares e, outros cinco 737 - 700, com capacidade para 120 lugares.

Actualmente, a companhia é deficitaria e enfrenta problemas de ordem operacional e de preços com o combustivel, com custos muito elevados. O maior desafio da nova gestao, nomeada por Joao Lourenço, Presidente de Angola, é reverte a situaçao com refomas em curso em todo o sector aeronautico nacional.

O plano de restruturaçao e modernizaçao aprovado, implica a aquisiçao de novas areonaveis, com objectivo de tornar a companhia mais competitiva e com uma autonomia tecnica, operacional, administrativa e financeira.