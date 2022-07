Tailândia regista primeiro caso comunitário de varíola dos macacos

A Tailândia registou esta sexta-feira o primeiro caso comunitário de varíola dos macacos, anunciaram as autoridades de saúde do país, o segundo do sudeste asiático a registar a doença, depois de Singapura.

O caso foi detetado na ilha turística de Phuket, no sudoeste tailandês, disse o diretor-geral do Departamento de Controlo de Doenças, Opas Karnkawinpong, que descreveu o paciente como um homem de 27 anos, de nacionalidade nigeriana, que tinha sintomas há mais uma semana.

O paciente foi a um hospital de Phuket no sábado, onde foram recolhidas amostras de sangue, cuja análise confirmou dias depois que estava infetado com a varíola dos macacos.