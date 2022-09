Taiwan abate drone que sobrevoava pequena ilha junto à costa continental chinesa

que começaram os exercícios militares chineses.



O exército de Taiwan abateu pela primeira vez, esta quinta-feira, um drone civil não identificado que entrou no espaço aéreo da região, perto de um ilhéu ao largo da costa chinesa. O incidente ocorreu ao meio-dia, hora local (menos seis horas em Portugal), depois do governo de Taiwan ter prometido tomar novas medidas para lidar com o aumento das intrusões chinesas.Pequim, que reivindica Taiwan como parte integrante da China, contra as fortes objeções do governo de Taipé, tem realizado exercícios militares em redor da ilha desde o início do mês passado, em reação à visita à região da Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi.O governo de Taiwan afirmou que não vai provocar ou agravar as tensões, mas que tem sido alvo de repetidos casos de drones desconhecidos a sobrevoar as ilhas controladas por Taiwan, perto da costa da China, desde

O Ministério da Defesa da ilha refere que o drone foi avisado de que não podia sobrevoar o território de Taiwan, mas ignorou a ordem para se afastar e acabou por ser abatido.