Taiwan acusa China de criar tensão na região e de querer expandir hegemonia

Taiwan acusou esta segunda-feira Pequim de criar tensão na região e de tentar "expandir sua hegemonia", após a nova ameaça do ministro da Defesa chinês de usar a força para afirmar a reivindicação da China à Ilha Formosa.

Um comunicado do Conselho para os Assuntos da China continental reagiu a comentários de Wei Fenghe feitos no domingo, no qual afirmou que Pequim "tomaria medidas com determinação" para defender sua reivindicação a Taiwan e ao Mar do Sul da China.

O conselho assinalou que Taiwan nunca fez parte da República Popular da China e nunca aceitaria as ameaças de Pequim.