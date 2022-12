Taiwan denuncia incursão de 71 aviões e cinco navios militares chineses

O Ministério da Defesa de Taiwan denunciou esta segunda-feira a presença de 71 aviões e cinco navios militares chineses, em manobras realizadas este fim de semana nas proximidades da ilha.

Entre as 06h de domingo (22h de sábado em Lisboa) e as 06h de esta segunda-feira (22h de domingo em Lisboa), 47 aviões do Exército de Libertação Popular [ELP, forças armadas chinesas] entraram na zona de defesa aérea da ilha, indicou o Ministério no balanço diário publicado na rede social Twitter.

Entre os 47 aviões que atravessaram a linha média do estreito da Formosa encontravam-se 12 caças J-11, 18 J-16s e seis caças SU-30, acrescentou, numa referência à fronteira não oficial tacitamente respeitada por Taipé e Pequim nas últimas décadas, mas atravessada nos últimos meses pelas forças chinesas durante exercícios militares.