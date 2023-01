Taiwan denuncia incursões do Exército chinês pelo segundo dia consecutivo

Sete aviões e três navios militares da China realizaram incursões, nas últimas horas, em áreas ao redor de Taiwan, informou esta sexta-feira o ministério de Defesa da ilha, ilustrando o crescente assédio de Pequim ao território.

O ministério avançou na rede social Twitter que dois aviões chineses cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan, fronteira não oficial tacitamente respeitada por Taipé e Pequim nas últimas décadas, mas que foi violada inúmeras vezes, nos últimos meses, pela China.

As expedições ocorreram entre as 06h00 de quinta-feira (22h00 de quarta-feira, em Lisboa) e as 06h00 desta sexta-feira (22h00 de quinta-feira, em Lisboa).