Taiwan deteta dois navios de guerra russos junto à costa da ilha

Taiwan detetou dois navios de guerra russos junto à costa na terça-feira, disse esta quarta-feira o Ministério da Defesa da ilha, que respondeu com o envio de embarcações e aviões para acompanhar os movimentos russos.

As fragatas russas foram "detetadas a navegar de norte a sul nas águas" da costa leste de Taiwan às 23h00 de terça-feira (15h00 em Lisboa), informou o ministério, num comunicado.

O ministério disse que as Forças Armadas taiwanesas acompanharam a situação e responderam com o envio de aeronaves e barcos e com a ativação de sistemas de mísseis terrestres.