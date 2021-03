Taj Mahal evacuado após falso alerta de bomba

O Taj Mahal, o monumento mais visitado na Índia, foi esta quinta-feira evacuado após um falso alerta de bomba, informou a polícia do estado indiano de Uttar Pradesh.

"De manhã cedo, uma pessoa não identificada ligou para a Polícia de Uttar Pradesh, dizendo que havia uma bomba no Taj Mahal, em Agra", disse o diretor-geral da Polícia daquela cidade, onde fica situado o monumento, classificado Património Mundial da Humanidade pela UNESCO.

As autoridades retiraram os turistas que visitavam o icónico mausoléu, no norte da Índia, mas o alerta veio a revelar-se falso, permitindo a reabertura do monumento aos visitantes, após a realização de buscas.