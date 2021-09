A fotografia de uma mulher afegã com uma arma de um talibã apontada, durante um protesto liderado por mulheres nas ruas de Cabul, no Afeganistão, está a tornar-se viral.Os extremistas, fortemente armados, interromperam a marcha enquanto centenas de mulheres gritavam "Viva a resistência" e erguiam cartazes e a antiga bandeira do Afeganistão, avançou o jornal diário The Sun.A manifestação aconteceu um dia após a reabertura das universidades com turmas segregadas, por efeito do novo regime.