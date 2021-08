Talibãs acusam EUA e aliados de tentarem dividir afegãos

Os talibãs acusaram hoje os Estados Unidos e aliados internacionais, que lutaram na guerra afegã nos últimos 20 anos, de criarem divisões no Afeganistão e sentimentos contra o seu movimento.

"Os Estados Unidos estão a fazer propaganda contra o Emirado Islâmico do Afeganistão [como os talibãs designam o país] e querem criar diferenças entre afegãos, apesar de todos os afegãos serem irmãos", disse Shahabuden Delawar, um dos líderes dos talibãs, num encontro com chefes tribais.

No evento realizado num hotel de Cabul, Delawar assegurou que os combatentes do movimento não têm qualquer intenção de manter uma relação hostil com aqueles contra os quais lutaram nos últimos 20 anos.